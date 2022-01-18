最新民調曝光 70％滿意度拿第一 侯友宜回應了

TVBS昨日公布「全國政治人物聲望調查」結果，新北市長侯友宜以70%滿意度居冠。對此，侯友宜表示，民調是一時的，每天務實做好每一件事、腳踏實地，最好份內的工作最重要，至於做不好的也要虛心接受。

TVBS民調中心針對全台13位政治人物進行政治人物聲望調查結果顯示，排名第一為侯友宜，其次為衛福部長陳時中，第三為台北市長柯文哲，高雄市長陳其邁和桃園市長鄭文燦並列第四，第六為台南市長黃偉哲，第七為總統蔡英文，第八為台中市長盧秀燕，第九為行政院長蘇貞昌，第十為副總統賴清德，第十一為立法院長游錫堃，第十二則是前總統馬英九，第十三名為朱立倫。

侯友宜今（18）日受訪時表示，民調不管高低，都有一些可以值得改進的、可以做得更好的地方，要看到現階段，把握當下最重要的工作，把防疫做好。

侯友宜強調，民調都是一時的，每天務實做好每一件事，腳踏實地，把該扮演的角色、份內的工作、每一個腳步把它做好；至於做不好的地方要虛心接受，不斷改進，讓新北市市政進步，這才是他最關心的。