鄭文燦宣布：桃園國高中考完期末考直接放寒假 09:172022/01/18 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市長鄭文燦。(蔡依珍攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市長鄭文燦18日指出，一家5口4確診釀內壢國小、安親班佳音英語元生分校、中壢私立美奇幼兒園3校停課14天，市府設置專案採檢，加上10社區採檢站昨共採檢5396人，目前3716位都陰性，其餘陸續出爐中，他也提到溪堤案已釀14人學生確診，他也宣布國高中只要完成期末考，可直接放假不用等到20號。 侯友宜要求亞東醫院追查感染源 桃園重災區 鄭文燦：確診數恐再增加 #國高中 #期末考 #鄭文燦 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園疫情外溢 新竹縣昨晚再增1例 04:102022/01/18 焦點要聞 西堤用餐 仁寶2員工染疫 社區今擴大清消 04:102022/01/17 焦點要聞 長程陽性率7.19％ 16人送集檢所 04:102022/01/17 焦點要聞 落地採檢分流條件放寬 羅一鈞澄清醫療量能充足 15:552022/01/17 生活 防成盲腸線 捷運棕線升中運量 04:102022/01/17 地方新聞 學測21日登場 防疫比照去年指考不開放陪考 考生全程戴口罩 14:532022/01/17 生活 桃7分局長1大隊長交接 鄭文燦謝桃警團隊協助防疫 14:302022/01/17 社會 疾管署防疫人員確診 16人遭居隔 04:102022/01/17 焦點要聞 亞東確診護理師打完第三劑4天後有症狀 Ct值曝光 15:172022/01/17 生活 西堤群聚至少再＋4 周休二日採檢萬人 染疫人數恐再變 09:462022/01/17 生活 西堤10至12日無人確診 王文彥：明後天是關鍵期 17:272022/01/17 生活 生活熱門新聞 目前只是前菜 醫預測Omicron大爆發時間點 - 生活 印度神童恐怖預言提前發生 台灣遭點名：持續注意4件事 - 生活 社區多點齊發「最擔心這1例」 前台大醫嘆：已有點匡不住了 - 生活 明新科大傳播鏈疑攻陷中小學 新竹市一家4口全確診 - 生活 17例本土「最擔心這1例」 醫曝潛在危機：代誌大條了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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