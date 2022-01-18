桃園市長鄭文燦18日指出，一家5口4確診釀內壢國小、安親班佳音英語元生分校、中壢私立美奇幼兒園3校停課14天，市府設置專案採檢，加上10社區採檢站昨共採檢5396人，目前3716位都陰性，其餘陸續出爐中，他也提到溪堤案已釀14人學生確診，他也宣布國高中只要完成期末考，可直接放假不用等到20號。