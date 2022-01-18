台灣本土疫情再起，一路從桃園延燒到雙北、新竹甚至校園，挑動民眾的敏感神經，爆發疫苗搶打潮。男團「泰坦TITAN」旗下成員比利前天（16日）到台北車站接種，現場人山人海，讓他花了4小時才打到。

Omicron入侵台灣，指揮中心為了提高新冠疫苗覆蓋率，在台北車站設置接種站，到16日提供莫德納第一、二劑隨到隨打。比利17日在IG限時動態分享昨天在台北車站打疫苗的實況，平常空曠的北車大廳，瞬間擠滿一大堆民眾，各個接踵比肩，人潮絡繹不絕，根本無暇顧到1.5公尺的社交距離。

由於是「隨到隨打」制度，並不用事前預約，所以很難控管時間和人數，比利光是排隊就等非常久，無奈地說：「沒錯，我昨天排了4小時才打到疫苗。」

除了台北車站設立接種站，指揮中心還重啟1922平台預約第三劑疫苗，總計第19期共開放113萬量能，其中1.9萬為AZ、38.4萬為BNT、莫德納70.3萬、高端22.9萬，共87.4萬人完成預約，預約率為77.33％。第20期疫苗第三劑預約也將在1月18日至22日再開放，施打日期為1月24日至30日，已接種2劑疫苗的18歲以上民眾都可預約接種。

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