聯盟得分王杜蘭特（Kevin Durant）受傷之後，籃網18日在客場比賽雖然有厄文（Kyrie Irving）上陣，最後仍被騎士以114-107擊敗。厄文說：「KD是無可取代的，這是不可能的。我們只能面對現實。」厄文砍下全場最高的27分（投23中12）、7籃板、9助攻。

籃網前役對戰鵜鶘的比賽，杜蘭特遭到隊友撞傷左膝，預計要休養4至6周，此戰是杜蘭特受傷之後的首場比賽。哈登（James Harden）上場40分鐘，拿下22分、7籃板、10助攻。

騎士獲勝的關鍵在末節打出了27-19，總教練畢克史塔夫（J.B. Bickerstaff）說：「這是我們對抗一支強隊的重大勝利，從一連串客場征途返回，對抗兩位聯盟頂尖球員（哈登、厄文），我們的球員找到了方法。最令人驚嘆的是把這樣的強隊壓制到第4節只得19分。」

終場前26秒籃網落後3分，但是哈登傳球失誤被騎士奧科羅（Isaac Okoro）灌籃得分，差距增加到5分。厄文剩下14秒時外線出手落空，騎士洛夫（Kevin Love）終場前10秒被換上場，罰進最後兩分即退場。騎士包括洛夫共6人得分達到兩位數。

即使杜蘭特受傷，厄文也不願打疫苗來支援球隊的主場比賽，他強調這不會促使他改變自己的信念。目前厄文只能在客場出賽。總教練納許（Steve Nash）賽後說，失去杜蘭特不僅減少了得分，還讓球隊的身高與整體防守能力下降。