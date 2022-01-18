可用於居家照護的「輕度」輔助呼吸器更成為市場新藍海。鑑此，經濟部技術處促成工研院與愷得醫材（VADI）在18日簽訂「呼吸器產品研發合作合約」，計畫開發出可適用於居家環境以及醫院的「非侵入性呼吸照護醫材產品」，從雛型設計、試量產，到取得醫材證照等，深化國內產業量能與強化供應鏈，帶動國內醫材產業鏈搶攻疫後新商機。

經濟部技術處表示，過去我國在呼吸器產業，主力在於生產面罩、管路耗材、加濕器、空氣過濾器等，高階呼吸器的研發與製造能力可再強化。2020年在疫情嚴峻之際，技術處快速透過科技專案推動工研院開發出適用於「急重症」的高階呼吸器，使臺灣呼吸器供應鏈更為完整全面。

現在隨著國內防疫進入新的階段，民眾對呼吸器的需求由急重症擴增至輕症，甚至是進入居家場域，看準這項市場新趨勢，技術處力促工研院強化呼吸器的多元設計製造、檢測及驗證能力，進一步整合臺灣呼吸器供應鏈廠商，讓國內醫療呼吸器的產品布局更為完整，進而提升臺灣發展高階醫材的機會，並對外爭取國際市場。

工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬表示，依據MarketsandMarkets市場研究報告資料，全球呼吸照護器材（Respiratory care devices）市場到2024年將成長到超過新台幣8700億元，年複合成長率高達9.1％。愷得醫材長期佈局呼吸器周邊耗材及配件，是全球第二大的呼吸器耗材廠商，許多國際知名大廠都是其重要夥伴，瞄準工研院擁有急重症呼吸器全機設計、製造、取證的實力與經驗，再加上疫情流感化帶動遠距醫療發展，也使得持續性陽壓呼吸器的市場需求向上，因此攜手工研院瞄準「非侵入性」陽壓呼吸器，進行軟硬體設計、系統整合、試量產，並協助取證，盼能降低重症插管率、節省民眾醫療負擔，且降低因插管造成感染及相關併發症，進而在後疫情時代共同守護民眾健康。

愷得醫材董事長黃朝枝則指出，由於工研院先前打造出臺灣首台急重症呼吸器原型機，擁有研發設計、軟硬體整合、醫材許可證申請等珍貴經驗，而愷得在呼吸器周邊耗材擁有雄厚製造實力，雙方組成最強研發戰隊，將主攻非侵入性陽壓的BiPAP（雙相呼吸道陽壓換氣輔助機）、HFNC（高流量濕化氧氣經鼻導管系統）、CPAP（持續性陽壓呼吸器）系列產品，打造全機MIT製造。 2020年受新冠肺炎疫情下，技術處迅速透過科技專案支持工研院運用美國呼吸器大廠美敦力（Medtronic）開源的PB 560型號呼吸器設計文件與程式碼，攜手研發人才及國內產業鏈投入呼吸器開發。

從上游的模具開發、電磁閥門、散熱風扇與ESD防護元件等供應，中游LCD與鋰電池等模組生產，下游由工研院技轉國內業者，布局整機代工及模組供應，並由愷得醫材開發及供應週邊耗材，短短17天打造出臺灣首台「急重症」呼吸器原型機，同年8月取得衛福部專案製造許可，使臺灣供應鏈具備生產「呼吸急重症者」使用的高階呼吸器能力，成功串聯起上、中、下游完整生態系，讓臺灣製造成為全球呼吸器供應鏈的一環。

除了已技轉多家國內廠商，2021年7月更跨海在印度展開臨床測試及實驗，支援當地醫療需求，目前正在申請美國 FDA 緊急使用授權（EUA）。