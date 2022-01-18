【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】日本旅遊住宿服務預約網站「楽天旅行」公布2021年間人氣溫泉鄉排行榜，以各大溫泉鄉的住宿人數天數統計，由靜岡縣的「熱海溫泉」和大分縣的「別府溫泉」連續8年蟬連第1名、第2名。前5名榜單如下，和歌山的白濱溫泉首度進入前3名。

第1名 靜岡縣 熱海溫泉

第2名 大分縣 別府溫泉

第3名 和歌山縣 白濱溫泉

地4名 群馬縣 草津溫泉

第5名 栃木縣 那須溫泉

▲濱海的靜岡縣熱海溫泉鄉連續8年蟬聯第一名。 圖：靜岡縣觀光協會/提供

奪冠的靜岡縣熱海溫泉鄉雖然去年發生土石流危機、在熱海溫泉飯店旅館公會協助受災區瓦礫搬運和住民的物資支援下，安然度過後再接再勵連續8年蟬連冠軍。而為了支持熱海復興，來自靜岡縣的住宿人數、天數也比去年同期增加1.7倍，加上境內各種甜點、和果子店的新開幕，在媒體上也保持著話題熱度的延燒。

▲大分縣別府溫泉鄉的海地獄。 圖：楽天グループ株式会社/提供

大分縣「別府溫泉鄉」也是連續8年蟬連第2名。尤其大分機場成為發射人工衛星的宇宙港，甚至展開宇宙人折扣優惠等獨特宣傳，也是去年倍受矚目的話題王。此外，該地去年新開業或整修重新開幕的住宿設施數量極多，光去年一整年就增加了超過600個房間。

▲和歌山縣白濱溫泉鄉的白良濱。 圖：楽天グループ株式会社/提供

和歌山縣的「白濱溫泉鄉」因應疫情把年年舉辦的花火大會日程分散避免群聚，加上縣內旅行促銷方案也大獲成功，種種努力下首度進入前3名。

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