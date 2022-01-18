墨西哥總統羅培茲歐布拉多今天表示，上週二度感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，目前已康復並恢復出席公共活動。

羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）說，他的症狀輕微，很快就康復了，比去年首度染疫時恢復得還快。

近一週前宣布二度染疫的羅培茲歐布拉多告訴記者：「這證明這支變異株（Omicron）的嚴重程度不如先前的Delta病毒株，而疫苗也提供了許多幫助，去接種疫苗，也別錯過追加劑。」

現年68歲的羅培茲歐布拉多在疫情期間甚少戴口罩，他在2021年初首度感染COVID-19，後來康復。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）上週表示，儘管具高傳染力的Omicron「症狀似乎沒Delta嚴重，但它仍是一種危險的病毒，尤其是對那些未接種疫苗的人而言。」

墨西哥當局15日通報，境內新增4萬7113例確診，寫下單日新高紀錄。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1110118