新竹縣私立義民中學17日晚間傳出有學生同住家人確診，該校晚間緊急發出聲明，18日全校停課一天，不過18日傳出該生確診，且與新竹市三民國小確診學生為同一家庭，新竹縣衛生局也立即將進駐學校，做疫調及採檢。

新竹縣衛生局長殷東成18日在主管會報中證實此事，他表示，新竹市確診個案中，一名學生就讀義民中學，18日凌晨接獲該學生確診通知，一早也與新竹縣教育局聯繫，一早啟動疫調、採檢。

殷東成也表示，務必把疫情防堵做到最大化，避免社區感染。目前疫情警戒維持在2級，新竹縣春節方案檢疫者人數達1852人，而新竹縣17、18日均有確診者，先匡列700人並採檢。

殷東成也說，明新科技大學確診者在竹北市的吉的堡維育幼兒園實習，該案也匡列429人，採檢結果預計中午出爐，而明新科大連續2天採檢1289位，其中954位為陰性，其它結果尚待出爐，新竹縣會再持續提供PCR篩檢，找出社區隱形傳播鏈，全面防堵疫情。

新竹縣長楊文科也在會中指示，大型活動若能延期就延期，以防疫為主要工作。