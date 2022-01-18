受到全球大宗物資價格大漲影響，迫使愈來愈多日企已紛紛調高售價，18日，預估日本央行應也會上調通膨預估值，同時，也會打預防針，讓當地民眾知道，日本幾10年來近乎通貨緊縮現象，近期將徹底出現改變。

由於日本目前CPI(消費者物價指數)還是遠低於2%目標值，因此，市場預估與全球各相當經濟體趨鷹派做法不同，日本央行可能會繼續維持量化超寬鬆的貨幣政策。

市場預估，日本央行這次將繼續維持負0.1%的短期利率不變，並將長期利率訂在0%左右。同時，在新的季度展望中，還可能會把4月開始的新財年通膨預估，從現行的0.9%再往上調。

與上季相比，日本央行這次將強調日本社會通膨壓力已現，以及物價未來走勢所產生的影響性。上周，日本央行曾指出，由於生產缺口漸獲改善，中長期通膨預估將上升，日本物價飛漲也將成為一種趨勢。

近期來說，日本CPI是否可維持下去，是日本央行需關心的一項要題。因為，日本通膨雖往上向2%目標靠攏，但此非景氣變好所帶動。

相反地，而是一些外部因素所造成，像是躉售通膨飆升，日圓長期走疲，進口成本因此大增，導致多種商品價格上揚。同時，家庭支出也因為薪資不太漲而變得大幅縮手。

2021年，全日本調降手機費用的低基期效應雖已漸式微，但國際油價大漲下，當地電費也同時變貴。專家學者因此預估，日本核心CPI可能在2022新財年一開始，就馬上會超過1.5%。

由於日本這次物價上漲是因為國際原物料大漲所致，並不是因為日本內需增加造成。所以，日本央行近期首要任務，就是要安撫市場，避免有提前升息消息傳出，讓現行通膨上漲動力熄火。

同時，日本央行也應會討論，如何讓日企幫員工加薪，好讓物價一片上漲下，家庭在支出時，能不會對生計造成壓力。另外，當有更多當地商家加入漲價行列，日本通膨就可繼續上升。