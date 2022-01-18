從四大公投、中二立委補選及無黨籍立委林昶佐罷免案，國民黨接連失利，重挫黨主席朱立倫聲望，據TVBS昨公布民調顯示，朱立倫在全國13位主要政治人物聲望調查中位居末位，滿意度只有21%，不滿意度達61%。看到朱立倫的不滿意度，知名主持人謝震武直喊，「61%耶」，幾乎比排名在前的各政治人物滿意度還高。

資深媒體人康仁俊昨（17日）在政論節目「新聞面對面」上表示，從TVBS公布的政治人物聲望民調的滿意度和不滿意度來看，第一名和最後一名落差很大，新北市長侯友宜的滿意度為70%，朱立倫居然只有21％，還輸給前總統馬英九的26%。康仁俊指出，他認為這個滿意度調查應該沒有排藍或排綠，就是普遍性的調查，看來藍營支持者對於朱立倫領導力應該是有所不滿。

這時，同台的謝震武注意到，朱立倫的不滿意度達到61％，直言幾乎跟前面所有的政治人物滿意度比起來還高，會有這麼高的不滿意度，絕對不是只有綠營，那肯定是藍營人士也對朱很不滿。

TVBS民調中心針對全台13位政治人物進行政治人物聲望調查結果顯示，排名第一為侯友宜，滿意度為70%，不滿意度為11%；其次為衛福部長陳時中，滿意度為57%，不滿意度為35%；第三為台北市長柯文哲，滿意度為48%，不滿意度為31%；高雄市長陳其邁和桃園市長鄭文燦並列第四，滿意度為46%，不滿意度為30%。

第六為台南市長黃偉哲，滿意度為43%，不滿意度為17%；第七為總統蔡英文，滿意度為41%，不滿意度為40%；第八為台中市長盧秀燕，滿意度為40%，不滿意度為34%；第九為行政院長蘇貞昌，滿意度為39%，不滿意度為45%；第十為副總統賴清德，滿意度為38%，不滿意度為30%；第十一為立法院長游錫堃，滿意度為31%，不滿意度為32%；第十二則是馬英九，滿意度為26%，不滿意度為46%；第十三名為朱立倫，滿意度為21%，不滿意度為61%。