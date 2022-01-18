桃園市長鄭文燦18日指出，聯邦銀行健行分行昨環境採檢，24處都沒有汙染、都是陰性，已追蹤完畢，但員工採檢隔離仍要繼續落實。他也提到信義國小和華盛頓幼兒園學生確診，但2兄弟和爸爸都是居隔範圍內確診，社區風險小，2校仍要預防性停課14天大範圍消毒以策安全。

昨深夜宣布停課14天的信義國小和華盛頓幼兒園學生，是爸爸帶2小兄弟9日到西堤用餐，3人都確診，將列今天個案，學校跟幼兒園停課14天，鄭文燦強調3人都是居隔範圍內，很早就已匡列，社區風險較低，但仍要停課14天大範圍消毒。至於龍潭國小及附幼和市立龍潭幼兒園羚羊班，因有學生同住家人確診，18日先預防性停課1天。

至於一家5口西堤用餐釀媽媽和兄妹4確診，致內壢國小、安親班佳音英語元生分校、中壢私立美奇幼兒園3校停課14天，市府昨也設置臨時採檢站，已採檢2257人，結果將陸續出爐。

中壢高商和東興國中，2校都已完成採檢，少部分結果未出爐，除已公布確診個案外，其餘都是陰性，2校採檢也宣告告一段落。

鄭文燦說，西堤案已釀14學生確診，只要學生有人確診就停課14天、學生家人確診則預防性停課1天清消等結果，他說國小已提早1周放寒假，目前國高中正在進行期末測驗，宣布已請教育局通令各國高中，只要完成期末考，可直接放寒假，不用等到20號。