樹德科技大學秉持著「學術、知性、快樂、希望」的校訓，以多元、整合、開放的經營理念，營造自主發展的學習環境，建立互重自律的校園生活；藉以培養兼具人文與科技、組織領導與問題解決能力的專業人才，落實現代大學理論與實務之平衡發展。視覺傳達設計系、動畫與遊戲設計系、行銷管理系老師們帶領學生勇闖金犢獎，共獲頒金犢獎一名、銀犢獎二名、最佳貢獻獎一名、第一名三名、第二名一名，以及優勝八名、多項入圍，特邀全體獲獎師生共同上台接受頒獎。

樹德科技大學披金戴銀 囊括三項金犢國際大獎

金犢獎／第一名作品「加入鮮一杯，讓夢想起啡」，創作者：樹德科技大學行銷管理系蘇庭筠／張秉閎／林亭瑄／吳旻蓁／鄧圳廷／鄭嘉寧／陳佳祥／王紫緹，指導老師黃慶源／李瑩怡。(圖/時報獎執委會提供)

作品「加入鮮一杯，讓夢想起啡」獲獎團隊接受專訪時表示，在經過觀察後發現很多年輕人都對創業很有熱忱，咖啡產業尤甚，因其年齡層不論男女老少都可以涉足，團隊藉由這份契機著手，營運模式包括婚宴、派對、市集等，並且將成熟的虛實整合服務融入於企劃中，創造更多元的曝光機會。評審們也表示，該企劃內容完整，且掌握到行銷該有的「想像力」，頗具新鮮感。

銀犢獎／第一名作品「一本好書掌閱」，創作者：樹德科技大學動畫與遊戲設計系江仲宸／傅嘉渝／蔡旻宏／魏嘉萱，指導老師陳慶鴻。(圖/時報獎執委會提供)

「一本好書掌閱」獲獎者受訪時表示，這是他們第一次透過3D軟體進行創作，將掌閱APP的特色藉由多種場景切換的方式呈現給觀眾，雖然是第一次使用3D的媒材進行創作，過程中也有遇到不少阻礙，但很感激陳慶鴻老師的指導，在技術與故事的創作方向給予很多協助，才能誕生這件作品。

銀犢獎／第一名作品「旺旺在手啥事不愁」，創作者：樹德科技大學行銷管理系梁佳紋／林詩桂，指導老師黃慶源／李瑩怡。(圖/時報獎執委會提供)

作品「旺旺在手啥事不愁」創作團隊在專訪中表示，旺旺集團在疫情期間做了許多對社會有貢獻的事情，不論是免費發送防疫物資、設立防疫公益廣告獎項，都是透過做善事來為社會貢獻，團隊希望藉由這個主題，讓年紀還小的我們也能為社會做出貢獻，打造良善的循環。評審們也表示，該企劃完整且吻合策略的源頭，規劃完善、具體可行、經費也考慮周詳，甚至有評估包含質性與量化等內容，從中可看出創作團隊的細心與用心。

時報金犢獎是世界華人地區歷史最悠久的青年創意競賽，參賽人次累積全球超過一千萬人，每年邀集來自美國、韓國、澳洲、歐洲、印尼、新加坡等學生共襄盛舉，時報金犢獎三十年致力於培育全球優秀青年學子，在學生時期揮灑創意、累積實戰經驗，成為全球華人青年的最高嚮往。今年度全球作品件數超過八萬件，全球選出共十五座金犢獎，其中五座由國立高雄科技大學、朝陽科技大學、樹德科技大學、樹德科技大學獲得，足見台灣師生在培育優秀青年的付出與努力。