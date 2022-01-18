北京市衛健委今天（18日）消息，昨天（1月17日0時至24時）北京新增1例本土確診病例，為海淀區日前確診首例Omicron的密接者。無新增疑似病例和無症狀感染者；新增3例境外輸入確診病例和4例無症狀感染者，無新增疑似病例。

★本土確診病例

確診病例：現住海淀區上地街道博雅西園，為1月15日通報的本土確診病例的密切接觸者。1月15日轉至集中隔離點，1月17日核酸檢測結果為陽性，已轉至定點醫院隔離治療，綜合流行病史、臨床表現、實驗室檢測和影像學檢查等結果，當日診斷為確診病例，臨床分型為輕型。

★31省份新增本土確診127例 其中河南102例

此外，大陸國家衛健委今天（18日）通報，1月17日0—24時，大陸新增確診病例171例。其中境外輸入病例44例，本土病例127例（河南102例，其中安陽市94例、鄭州市4例、許昌市4例；天津18例，其中津南區15例、西青區2例、河西區1例；廣東5例，均在珠海市；北京1例，在海淀區；陝西1例，在西安市）。無新增死亡病例。

★6省9地發現Omicron本土疫情

截至1月17日，中國大陸包括天津、河南、遼寧、上海、廣東、北京共6省份發現Omicron本土疫情，涉及安陽、大連、深圳、中山、梅州等9地。