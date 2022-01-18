春節期間將至，為強化住戶防竊知識，避免春節期間宵小趁虛而入，台中市警察局第六分局提醒，民眾在春節期間外出時，須注意家中門窗是否緊閉上鎖，並隨時注意金飾等重要財物，並視狀況於住家加裝監視器畫面以防宵小覬覦。
此外，針對大學校園易遭竊場所，及校內較無人煙角落，進行全面性治安檢查後，向校舍住戶提出報告及加裝監視器、防盜鈴及感應式照明等防竊作為，有效嚇阻竊嫌犯罪。
警方對於校園安全相當重視，在員警的努力之下，近期更查獲偷遍全台大專院校而遭5院檢通緝的陳姓犯嫌，以及於統聯客運中港轉運站外，隨機行竊學生機車安全帽及配件的何姓犯嫌，有效維護校園安全。
為預防竊案發生，台中市警察局第六分局分局長蔡元戎與偵查隊、協和派出所及警察局刑事警察大隊肅竊組人員，至東海大學偕同總務長黃皇男及交安組長林棟材舉辦安全座談會，由警方向校舍住戶說明住宅防竊觀念、竊賊常見手法及如何升級住宅防竊裝備等安全常識。
東海大學內住戶多半為退休或在職的教職員，對於第六分局特別於春節前舉辦安全座談會，並提供住宅防竊方法感到相當窩心。
蔡元戎表示，警方加強重要節日安全維護工作期間，透過宣導及偵查作為多管齊下，在治安、交通持續努力，力求治安平穩、交通順暢，讓民眾安心過好年。
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