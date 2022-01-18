台中市警察局第六分局分局長蔡元戎向校舍住戶說明治安及防竊宣導。（民眾提供／盧金足台中傳真）

春節期間將至，為強化住戶防竊知識，避免春節期間宵小趁虛而入，台中市警察局第六分局提醒，民眾在春節期間外出時，須注意家中門窗是否緊閉上鎖，並隨時注意金飾等重要財物，並視狀況於住家加裝監視器畫面以防宵小覬覦。

此外，針對大學校園易遭竊場所，及校內較無人煙角落，進行全面性治安檢查後，向校舍住戶提出報告及加裝監視器、防盜鈴及感應式照明等防竊作為，有效嚇阻竊嫌犯罪。

警方對於校園安全相當重視，在員警的努力之下，近期更查獲偷遍全台大專院校而遭5院檢通緝的陳姓犯嫌，以及於統聯客運中港轉運站外，隨機行竊學生機車安全帽及配件的何姓犯嫌，有效維護校園安全。

為預防竊案發生，台中市警察局第六分局分局長蔡元戎與偵查隊、協和派出所及警察局刑事警察大隊肅竊組人員，至東海大學偕同總務長黃皇男及交安組長林棟材舉辦安全座談會，由警方向校舍住戶說明住宅防竊觀念、竊賊常見手法及如何升級住宅防竊裝備等安全常識。

東海大學內住戶多半為退休或在職的教職員，對於第六分局特別於春節前舉辦安全座談會，並提供住宅防竊方法感到相當窩心。

蔡元戎表示，警方加強重要節日安全維護工作期間，透過宣導及偵查作為多管齊下，在治安、交通持續努力，力求治安平穩、交通順暢，讓民眾安心過好年。