針對MCU(微控制器市場)，美系外資表示，1月初大陸MCU報價出現小幅反彈，主要是因為疫情風險增加，擔心供應鏈再次中斷，並且要為2月中旬重新開放時的銷售做準備，春節前MCU報價不排除出現小幅反彈，故台股部分重申新唐(4919)優於大盤評等、目標價200元。
美系外資表示，1月初MCU(微控制器)通路商在大陸價格數據出爐，初步價格為意法半導體和Gigadevice略高於2021年12月的， STM32F103VET6價格為155元，相較2021年12月的140元上漲11%、並回到2021年11月的水平；GD32F103VET6現貨價格上漲5%、至22元人民幣，因為去年12月價格從28元人民幣降至21元人民幣，然而，一些規格產品仍然相較去年12月下滑，尤其是8位元消費電子產品中所使用的MCU。美系外資表示，在疫情升溫的情況下，人民幣、供應鏈不確定性增加，儘管整體需求依然疲軟，但未來仍有一些備貨需求，以為2月中旬現貨市場重新開放時的銷售做準備。供應方面，最近大陸幾個省份的疫情再度升溫，由於擔心供應鏈再次中斷，因此，有經銷商增加一些庫存緩衝。美系外資表示，消費類通用型MCU的供需趨於平衡，交貨期約為20~30週，而高端MCU的供需仍然緊張，交貨時間仍然延長到52週，並且仍然有一些STMicroelectronics MCU採用分配方式，至少在今年上半年，現貨價格不太可能下跌太多，除非經濟進入衰退，否則之後現貨價格不太可能大幅下跌，主要考慮到供應仍然緊張，故台股部分重申新唐(4919)優於大盤評等、目標價200元。
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