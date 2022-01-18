23歲大陸女星楊超越3年前參加《創造101》以第三名之姿出道，所屬的限定組合火箭少女101解散後，她以個人身分活動，盛世美顏依然是外界關注焦點，然而人紅是非多，日前她開直播被網友虧濾鏡太重，要她關美肌露出真面目，對此，楊超越也不客氣反擊。

楊超越出道以來評價兩極，由於個性直率，講話常常沒經過修飾，有時候會引發網友反彈，日前楊超越收工抽空開直播，大方回應網友提出的問題，被問及長痘痘怎麼辦，她也坦然表示：「長痘就長痘，有個痘不是很正常的嗎？你們不長痘啊，你們是仙女嗎你們」。

楊超越佯裝生氣罵酸民。(圖/翻攝自微博)

網友嫌棄她胖，要她別再吃了，楊超越也佯裝生氣直呼，「你是人嗎你！你瞧瞧你說的這是人話嗎！」更有人要求她關掉濾鏡，楊超越立刻嘟起嘴撒嬌，「我才不呢！我不喜歡！我不想」，接著又無辜地問網友，「為什麼要讓我關美肌？你怎麼不讓你女朋友關美肌呢！你女朋友都沒有關」。

楊超越大方直率的反應獲得不少網友狂讚，「哈哈哈太有趣了」、「楊超越太可愛」、「有幸在直播間得到心靈淨化」、「看超越妹妹直播簡直太歡樂了！」、「又好看又有趣，看直播感覺像看綜藝」、「真的是戲精本精啊哈哈哈」、「要被楊超越給笑死」。