國內昨新增17例本土，其中一例為亞東醫院護理師（案17967），由於該案並未照顧新冠確診者，目前感染源不明。前台大感染科醫師林氏璧表示，該名護理師的密切接觸者79位，篩檢結果都是陰性，若再擴大採檢仍找不到感染源，就要針對社區思考下一步對策。另外，他也坦言西堤群聚案不斷增加確診者，並不感到意外，「因為我們好像已經有點匡不住了」。

林氏璧昨（17）日於談話性節目《關鍵時刻》中指出，確診的亞東醫院護理師「讓我有點擔心」，因為她根本不是照護專責病房的護理師，她周邊的密切接觸者79位，篩檢結果都是陰性，完全找不到感染源，所以亞東醫院全院幾千人都要採檢，若結果出來該名護理師就是第一例，完全找不到感染源，屆時就要針對社區思考下一步對策。

林氏璧解釋，因為昨日新增17例本土個案，當中有14例和西堤群聚有關聯性，「至少都還找得到感染源」，他也表示，對西堤群聚後續一直新增確診個案，並不意外，「因為我們好像已經有點匡不住了」。

林氏璧說，面對疫情一定要做最壞的打算、最好的準備，假如我們沒有好好控制的話，可能會像英國的確診數，呈現指數型上升，林氏璧再次呼籲，疫苗該打的就去打，打兩劑很好，打第三劑更好。