涉嫌燒死父親的劉姓醫科女。（本報資料照片）

2019年5月16日台南市永康區發生的27歲醫學系畢業生劉姓女子涉嫌縱火燒死父親案，一審依家暴殺害直系血親尊親屬等罪判刑12年，執行前監護2年後，台南高分院18日改判刑10年，執行前監護2年。

判決指出，5月15日深夜11點左右，劉女在永康區復華八街的住家，因細故與母親發生口角，隔天凌晨持自備塑膠桶開車前往加油站購買汽油，再返家潑灑在1樓客廳沙發附近點火引燃後，隨即駕車逃逸。

消防人員據報抵達現場撲滅火勢，但劉父仍因吸入過多濃煙導致一氧化碳中毒窒息併高溫灼傷，引發燒燙傷併吸入性嗆傷死亡；劉母有雙側下肢及會陰燙傷、體表面積33％；劉弟則有一氧化碳意外毒性作用及喉嚨痛等傷害。

事後，警方與火場鑑識員在1樓客廳發現可疑的易燃塗料，初步研判是人為縱火，經追查發現劉女案發前曾開車外出購買汽油，返家不久即離開，沒多久就發生火警，認為她涉嫌重大拘提到案；儘管劉女否認涉案，檢方仍向法官聲請羈押禁見獲准。

令人驚訝的是，涉嫌縱火弒親的劉女，還是某大學醫學系畢業的高材生，但一連3、4年報考醫師執照都落榜，目前仍待業中。