韓國女星Clara（克拉拉、李成敏）過去被時尚雜誌《MODE》評選全球第二美、亞洲第一美，她外型可甜美、可冷豔，可塑性十足，身材火辣又有傲人上圍，但2019年她突然宣布死會，嫁給大她兩歲的美國韓裔企業家。婚後Clara的打扮明顯變為保守許多，但近日她過生日再度大解放，深V禮服上身，超長事業線和東西半球依舊引來一票粉絲按讚。

Clara先前在韓國曾演出《拜託了，機長》、《命中注定我愛你》、《大力女子都奉順》，得到亞洲第一美女美譽後卻人紅是非多，同時爆出她與前東家老闆互告性騷擾醜聞，當時媒體爆出Clara聲稱被社長性騷擾，傳訊跟她說：「我雖然結婚了但也有女朋友，我感受到妳和其他藝人不一樣」，甚至語帶威脅說：「妳和別的男人結婚會不幸」，讓Clara不堪其擾，要求解約。

Clara日前過生日曬辣照。（圖／翻攝自actressclara IG）

但後來該社長解釋是Clara捏造訊息紀錄，批評Clara在簽約期間內擅自做出很多違約行為，又稱是女方傳訊息勾引在先，雙方撕破臉鬧翻，導致Clara無法在韓國工作，2016年轉往大陸發展，拍攝了電影《情聖》、《使徒行者》，2019年則又閃電宣布成為人妻。

Clara的丈夫後來被起底，是韓裔美籍投資家Samuel Wang，曾在大陸投資教育業，現在在韓國投資工作室，婚後兩人的新婚房則是首爾摩天大樓「樂天世界塔」的Signiel，房價約1.15億至9.3億台幣不等。而Clara結婚後，仍常在IG分享近況，16日她過36歲生日，可見剪了平瀏海、留著黑色髮色的她看來逆齡不少，低胸剪裁讓她招牌一對車頭燈呼之欲出，網友也送上祝福，讚她越來越辣。