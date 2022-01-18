美國海軍新一代驅逐艦DDG（X）

美國經常指控中國，竊取軍事硬體的設計和技術。如今對美國提出類似指控的不是北京，而是許多社群媒體用戶。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）17日報導，美國海軍最近公開下一代驅逐艦DDG（X）的構想，引發網上熱議，軍迷紛紛質疑，它是不是以中國的055型飛彈驅逐艦為藍本。連知名軍事作家薩頓（H.I. Sutton）也質疑，「美國海軍是不是從中國055型艦汲取設計靈感？」

Hate to say it, but is USN taking design leads from #Chinese Type-055 cruiser?



Someone had to… https://t.co/Djpfyc6iKP — H I Sutton (@CovertShores) January 12, 2022

自從美國海軍1月12日公開未來驅逐艦DDG（X）的構想，說它能部署高超音速飛彈和雷射武器後，網上便出現了相關看法。先前消息傳出，就在解放軍第二艘055型驅逐艦「拉薩」號在黃海進行一連串演習，以評估戰力之際，中方還在打造另外兩艘055型艦。

多數似乎為中國用戶的網民瘋狂質疑美國的DDG（X），其中Dai Weiwei推文說：「美國下一代驅逐艦DDG(X)直接複製了中國現有的055型驅逐艦。」

America's next generation destroyer DDG(X) directly copies China's current Type-055 destroyer. pic.twitter.com/xGmBzi1V89 — Dai Weiwei (@DaiWeiwei10) January 13, 2022

另一位網民說，「美國海軍公開了未來驅逐艦DDG（X）的初步構想，你們覺不覺得，它看起來像是中國的055型驅逐艦？這下輪到美國來抄襲中國設計了。」