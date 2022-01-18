新華社報導，1月17日，中國國務委員兼外長王毅向「中菲馬尼拉論壇」發表視頻致辭。王毅表示，面向未來，中國將繼續堅持睦鄰、安鄰、富鄰的周邊政策，秉持親誠惠容的周邊外交方針，加強與菲律賓的團結合作。一是攜手徹底戰勝疫情。二是攜手加快發展振興。三是攜手妥善處理南海問題。四是攜手維護地區和平穩定。

王毅說，中菲是一衣帶水的鄰居、風雨同舟的夥伴。杜特蒂總統執政以來，做出了改善對華關係的戰略抉擇。事實已經證明，這一抉擇完全符合菲國家人民根本利益，完全符合中菲兩國的共同利益，也完全符合地區和平發展的潮流。相信兩國的有識之士一定會堅持這一正確方向，譜寫中菲友好更多的佳話。

王毅說，2022年，中國即將進入「冬奧時刻」，還將召開中國共產黨第二十次全國代表大會。菲律賓也將迎來國內重要政治議程。站在新的歷史起點上，雙方要牢記兩國人民福祉，堅持中菲友好的正確方向，排除干擾、深化合作，共同開闢中菲關係更加美好的未來。

此外，據美國之音報導，王毅在「中菲馬尼拉論壇」上表示，中國將繼續堅持睦鄰、安鄰、富鄰的周邊政策。在南中國海的問題上，王毅承諾，中國「絕不會以大欺小」，願意本著善意和務實精神尋找管控和解決之道。

王毅表示，中國將「繼續堅持睦鄰、安鄰、富鄰的周邊政策，秉持親誠惠容的周邊外交方針，加強同菲律賓的團結合作」，包括攜手戰勝新冠疫情，通過「一帶一路」倡議，加大對菲律賓的投資等，加快其發展振興。

除了承諾繼續保障菲律賓對新冠疫苗的需求以外，王毅在論壇上宣佈，中國政府決定再向最近遭到強颱風襲擊的菲律賓提供1億元人民幣的無償援助，用於災區重建。

這個論壇是王毅一年前在馬尼拉同菲律賓前總統、目前擔任眾議院議長的阿羅約共同宣佈成立的。阿羅約是菲中瞭解協會的名譽主席。

談到中菲兩國在南中國海問題上存在的爭端，王毅表示願與菲律賓一道，妥善處理這個問題，包括將有關爭端「置於適當位置，防止影響甚至綁架中菲關係全局」。

「如果只突出單方面的主張，將自己的意見強加於對方，這不是真正的為鄰之道，也不是我們東方人的相處哲學，」王毅說。「中國絕不會以大欺小，我們更不相信贏者通吃，我們願與菲方本著善意和務實精神尋找管控和解決之道。」他認為，雙方應當在不影響各自權利主張的前提下推進共同開發，使這個問題「從挑戰變成機遇」。

在王毅發表有關講話不到兩個月前，中國的三艘海警船阻止了菲律賓的兩艘補給船向駐守在第二托馬斯淺灘阿雲金暗沙（中國稱仁愛礁，菲律賓稱阿雲金暗沙）的軍人運送物資，並對菲律賓補給船使用了水炮，遭到菲律賓的譴責和抗議。菲律賓的條約盟友美國也警告稱，襲擊菲律賓船隻將會促使美國援引其共同防禦承諾。