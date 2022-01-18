因應網路及金融科技大數據分析的發達，現在的民眾在購買保險時，都會在網路上先進行詢問比較，再根據需求尋找合適的通路購買，而保險經紀人行業，也在這樣的現象中蓬勃發展，但也有一些民眾擔心，不是透過保險公司購買，在後續發生理賠問題時，會不會在爭取上反而落於不力的條件。磊山保經為了讓保戶能夠安心的將專業保障交給磊山，於2012年推出「法律保證書」服務，承諾堅守保險經紀人立場，當協助保戶向保險公司辦理理賠出現爭議時，即啟動該項服務，除了替保戶向保險公司爭取應有的權利，並負擔相關法律服務與訴訟費用。而這項「法律保證書」在2018年出現首例啟用個案，磊山費時3年協助保戶進行權益爭取及與保險公司的訴訟，於2021年底高等法院全案確定，成功為保戶爭取回一百餘萬元的保障權益。

2018年1月初，保戶范先生經磊山業務員之保險規劃，投保保險公司終身壽險，並附加保額100萬元的重大傷病1年定期健康險附約及醫療健康保險附約，不料同月即因為健診異常，至台大醫院進一步檢查後，確定罹患甲狀腺惡性腫瘤，隨後辦理住院接受手術，並於同年2月6日取得重大傷病證明。

磊山代表保戶依照保險契約向保險公司申請保險金，卻遭拒賠。保險公司認為，保戶在2015年到中國醫藥大學附設醫院健檢時已檢查出甲狀腺結節，台大醫院病歷亦記載他於2、3年前曾發現右頸部腫塊，可見保戶在保前已罹病，故不予理賠。

磊山保經站在保戶立場主張，保戶平日無疼痛症狀，2018年１月前也沒有就此症狀就醫，雖曾因健診檢查出有甲狀腺結節及腫塊，卻無任何追蹤就診紀錄，非正常人面對疾病會採取的措施，因此不能因過往身體健康檢查異常，即主觀認定保戶已知自己罹患惡性腫瘤，有隱瞞病史帶病投保的可能，且投保過程合乎投保規範，保戶應該獲得應有權益，因此啟動「法律保證書」服務，主動協助保戶向保險公司爭取，並負擔所有法律服務與訴訟費用。

整個案件經過3年訴訟，最終於2021年９月高等法院審理時，經台北榮民總醫院函覆「只有少數甲狀腺結節會發展為甲狀腺惡性腫瘤」，甲狀腺結節為一般生活疾病，與惡性腫瘤關聯極低，且范先生2015年檢查出甲狀性結節，若懷疑有惡性腫瘤之可能，不至於拖到2018年才處置，無證據顯示范先生投保前已知悉罹患甲狀腺惡性腫瘤，並於10月判定保險公司應全數賠償重大傷病保險金、住院日額保險金和醫療費用等共100餘萬元，全案確定。

磊山保經「諾億特許事業部」執行業務副總賴柏翰提醒，保險並非有買就好，更應該要知道買了些什麼。民眾投購買保險時，可藉由以下三個步驟進行審視，避免買了保險卻買不到保障

一.釐清：「活得太久」、「走得太早」、「病得太久」、「殘得太重」這四大問題，跟保險規畫內容息息相關，民眾應先釐清自己需要透過保險，首要解決什麼樣的問題及重要性的排序，以利專業的保險從業人員，根據您的需求設計相符合的保障內容。二.確立：當在規劃保險及拿到保單時，一定要請保險業務員解釋保單條款，務必清楚每一項商品的保障涵蓋範圍及理賠條件，避免買到的保障與預期的不同，日後產生理賠爭議。三.定時調整：依據年齡的增長與經歷，結婚、生子、調整工作等等，所背負的家庭責任也會有所不同，而現在醫學的發達，相關醫療舉措也會不斷修正，因此建議保單應該要每年檢視，依現有狀況確定保障內容及範圍是否需要調整。

磊山保經表示，保險商品如同科技一樣與時俱進，唯有定期檢視，才能讓自己的保障不過時，在發生風險時發揮所需要的效力，而磊山客戶更享有「法律保證書」的保障，在符合各項投保規範的情形下，發揮保險真正的價值，給予保戶身心安頓的力量。