新竹縣衛生局長殷東成（中）在主管會報中，說明縣內疫情最新狀況。（莊旻靜攝）

新竹縣私立義民中學18日凌晨傳出國中部學生確診，該學生一家四口均住在新竹市，於18日確診，新竹縣政府教育局將要求義民中學全校即日起停課14天，該校疫調、匡列人數仍在調查中，新竹縣衛生局已派員駐校，環保局也前往消毒。

義民中學一度傳出該校僅有確診者就讀班級停課14天，不過教育局長楊郡慈18日在主管會報中表示，會要求該校比照其他學校，停課14天。目前新竹縣停課學校包含明新科技大學、吉的堡維育幼兒園、義民中學。

據了解，義民中學學生為一家四口，家中有人與明新科技大學有建教合作關係，有可能因此產生傳播鏈，但詳情仍待指揮中心證實。

殷東成也表示，務必把疫情防堵做到最大化，避免社區感染。目前疫情警戒維持在2級，新竹縣春節方案檢疫者人數達1852人，而新竹縣17、18日均有確診者，明新科大第2名確診者先匡列700人並採檢，其中吉的堡維育幼兒園實習，該案也匡列429人，採檢結果預計中午出爐。

而明新科大連續2天採檢1289位，其中954位為陰性，其它結果尚待出爐，新竹縣18日持續提供PCR篩檢，找出社區隱形傳播鏈，全面防堵疫情。

新竹縣長楊文科也在會中指示，大型活動若能延期就延期，以防疫為主要工作，並要求疫苗接種站展開隨到隨打，方便民眾即時打疫苗，提升保護力。