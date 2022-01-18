電動車相關零組件需求強勁，端子廠健和興(3003)今年第1季展望樂觀，健和興表示，今年第1季可望優於去年同期，今天早盤股價在平盤附近震盪。

健和興以生產綠能電工、(電動)汽機車、家電端子及連接器產品為主，全球電動車銷售高度成長，健和興電動車輛與充(換)電系統產品包括應用於車輛之電力及訊號傳輸、儀表板、前後照鏡燈、電動窗、音響、車燈、電源控制、電動車及充電槍等，並已成為美國知名電動車大廠供應商，近兩年業績跟隨各國廣建充電樁及美系知名電動車大廠銷售強勁成長。

除電動車相關產品銷售放量，近幾年全球力推節能減碳，綠能及儲能需求強勁，帶動健和興應用於輸電系統及變壓系統的綠能/電工相關產品出貨暢旺。

健和興自結2021年12月合併營收4.77億元，月增12.87%，年增28.51%，再創下單月歷史新高，單月營業淨利為1億847萬元，月增16.6%，年增29.51%，單月稅前盈餘為1億382萬元，月增12.37%，年增126.71%，以目前實收資本額15.57億元計算，單月每股稅前盈餘為0.67元。

累計2021年第4季合併營收達13.27億元，再創單季新高，較上季成長10%，年增34%，營業淨利為3.04億元，較上季成長3.75%，年增近50%，單季稅前盈餘為3.01億元，年增152.26%，單季稅後盈餘為2.26億元，上季成長13.5%，年增175.77%，連續兩季再創新高，單季每股稅前盈餘為1.92元。

2021年合併營收達47.92億元，年增逾40%，創下歷年新高，稅前盈餘為10.92億元，年增逾130.39%，稅後盈餘為7.84億元，年增113.54%，每股盈餘為4.98元。