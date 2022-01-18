台南女子小萍（化名）與阿豪（化名）奉子成婚，卻在懷孕5個月時發現阿豪從婚前就劈腿，與小三互稱老公、老婆，還相約拍攝性愛影片，氣炸提告求償100萬元。小三坦承在阿豪婚前就與他交往，但辯稱小萍與阿豪是為了讓孩子有爸爸才結婚，婚前就約定男方要跟誰在一起都不會管。台南地院審理後，僅判小三應賠償6萬元，仍可上訴。

根據判決書，小萍與阿豪是學生時期的青梅竹馬，交往長達7年，去年3月奉子成婚。豈料，懷胎5個月的小萍，使用阿豪手機時，驚見小三傳「臭傢伙我想抱著你睡覺」等語，才得知阿豪從婚前就劈腿，但阿豪卻表示，如果不是小萍懷孕，早就會離婚等語，讓小萍備受打擊。

小萍更指控，阿豪還藉故離家與小三到旅社過夜，兩人在臉書Messenger互傳露骨、腥羶對話，不僅以「老公」、「老婆」互稱，甚至還相約拍攝性愛影片。小萍因此胎盤一度劇烈收縮，精神、身體都飽受折磨，決定提告求償100萬元。

小三坦承在阿豪婚前就與他交往，但婚後沒有發生性關係；且小萍與阿豪是奉子成婚，婚前就約定，婚後不會干涉男方的感情生活，要跟誰在一起都不會去管。

台南地院法官審理認為，縱使兩人是從婚前交往，但後來明知男方已婚，種種行為確實嚴重侵害小萍的配偶法益；但審酌雙方身份、經濟等條件，僅判小三應賠償6萬元，全案仍可上訴。