曾姓男子前年得知女同學被被算命師預告，她在26歲時有死劫，曾男竟虛構她身旁、住家有嬰靈、她友人遭鬼怪糾纏，然後曾男自稱有三太子乩身可幫她化解，誘騙性侵她，一審將曾男判刑5年6月，他提上訴但沒說明上訴理由遭二審駁回。

曾男與被害人之前是同學，他在2020年8月初得知她擔心算命預告26歲時有一死劫，甚為困擾，曾男於是虛構她身旁、住家有嬰靈、她友人遭鬼怪糾纏，而自己有三太子乩身，可透過作法替她擋掉鬼神糾纏或劫煞，但她須與其發生性行為始能化解。

被害人信以為真，擔心害怕這些惡害成真，曾男於是利用女同學無助、理性思考空間受壓制之心理狀態，誘騙性侵她2次，她察覺自己被騙後報警。

新北地方法院一審考量曾男與被害人曾為同學關係，竟為滿足一己性慾，利用她篤信民間信仰機會加以性侵，且性交時亦未使用安全措施，造成她身心受創並有感染疾病之風險，犯罪所生之危害非輕。

一審認為曾男在2014年與少女性交遭判刑3月，緩刑2年確定，但他不知記取教訓，竟提升手段強度，而再犯本案，可認他再犯性犯罪之可能性較高，考量他未取得被害人原諒，判刑5年6月，上訴後，台灣高等法院二審駁回。