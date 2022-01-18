海底火山爆發，東加王國傳出首例死亡案例。

紐西蘭昨（17）日派遣偵察機勘查東加王國海底火山爆發後的災情，指出東加主要島嶼東加塔布島（Tongatapu）西部沿岸有「重大災損」，此外，目前當地至少傳出一名英國籍女子被海嘯沖走死亡。

綜合路透社、英國廣播公司（BBC）報導，紐西蘭高級公署（The New Zealand High Commission）表示，勘查結果顯示聚集許多度假村的東加塔布島西部沿岸及首都努瓜婁發（Nuku'alofa）濱海地區有「重大災損」，此外，整座島嶼都被覆蓋上一層厚重的火山灰。

New high definition before and after satellite images from Nukuʻalofa, the capital of Tonga, contain comparatively good news: Though there is obvious tsunami damage, most buildings appear to be intact, though covered in volcanic ash.



(📸: @Maxar) pic.twitter.com/Z6FqCtsTOq — Evan Hill (@evanhill) January 18, 2022

度假村業主表示，位在主島希希福半島（Hihifo）的哈塔夫度假村（The Ha’atafu Beach Resort）「完全被摧毀」。

紐西蘭國防部今日也公開P-3K2 獵戶式（Orion）偵察機拍攝到的畫面，照片顯示諾穆卡（Nomuka）島覆蓋上一層厚重的火山灰。

海底火山爆發切斷東加主要的海底通訊纜線，至今東加王國對外聯繫仍舊中斷。

A massive cloud of volcanic ash blanketed Tonga over the weekend. Watch the moment the underwater volcano erupts. https://t.co/x7uMUGU2OK pic.twitter.com/WJxxbV02IY — CNN (@CNN) January 17, 2022

澳洲昨日同樣派出偵察機勘查東加災情，澳洲太平洋事務部長賽索嘉（Zed Seselja）表示，至今尚未取得進一步訊息顯示東加有重大傷亡，他說優先任務是提供東加援助物資，不過最大的問題是東加機場覆蓋了大量火山灰，他預期機場19日才能開通。

紐西蘭新聞網站stuff.co.nz報導，聯合國衛星中心（United Nations Satellite Centre）也公開諾穆卡島的災後衛星畫面，聯合國衛星中心分析了島上部份區域的104棟建築，指出其中36棟毀損，畫面顯示幾乎所有建築都覆蓋上一層火山灰。

This map shows the damages of #Tongaeruption in Nomuka village as of 17 January:

🔹104 structures were analyzed in the cloud-free area, almost all the structures were covered with ash, 41 were identified as damaged

➡️https://t.co/OQxJ8lZZG2#HungaTongaHungaHaapai #TongaVolcano pic.twitter.com/ffAzqRzEkj — UNOSAT (@UNOSAT) January 17, 2022

東加昨日也傳出首位罹難者，死者是移居東加的50歲英國女子葛洛佛（Angela Glover），家人表示，海嘯襲來時，葛洛佛為了營救愛犬被海浪沖走，丈夫後續尋獲她的遺體。

東加海底火山爆發後出現第1起死亡案例。

葛洛佛與丈夫詹姆士（James Glover）於2015年結婚後移居東加首都努瓜婁發，詹姆士在當地開刺青店，葛洛佛則創辦東加動物福利協會（Tonga Animal Welfare Society），收容流浪動物，並為牠們尋覓新家。

儘管紐西蘭官方表示東加主島有「重大災損」，不過國際紅十字與紅新月會聯盟（International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies）太平洋區總監葛林伍德（Katie Greenwood）指出，幾個主要人口聚集的地區，災情可能不如原先預想的那樣嚴重。