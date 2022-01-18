韓國38歲女星孫淡妃(손담비)，去年底才傳出與南韓前競速滑冰國手李奎爀陷入熱戀，沒想到近日便傳出她將在6月嫁作人婦，甚至有消息傳出兩人其實早在10年前就曾交往過，引起外界議論紛紛，孫淡妃也透過經紀公司做出回應了。

孫淡妃自從去年12月被媒體爆出與大5歲的前競速滑冰國手李奎爀熱戀後，她便大方認愛，還在2022年的1月1日公開兩人嘴對嘴的放閃照公開戀情，瞬間閃瞎一票網友。

但近日娛樂記者李鎮浩（이진호）卻在個人YouTube頻道上爆料，有熟知兩人的知情人士透露，他們其實在10年前就曾交往過，當時孫淡妃只有27歲，因上滑冰節目《Kiss & Cry》而與李奎爀結緣並成為情侶，但那時的孫淡妃正值當紅時期，工作行程相當忙碌因此與李奎爀漸行漸遠，之後便退回哥哥與妹妹的友好關係，兩人也持續著保持聯絡。

直到去年孫淡妃遭到知名狗仔《Dispatch》爆料被「假富豪求愛被騙」事件，兩人的感情又再度升溫。當時孫淡妃被一名自稱是水產貿易商的金姓富豪瘋狂追求，先是送她保持捷等名貴跑車，再送上名牌服飾、包包來得到孫淡妃的歡心，金男甚至還自行替孫淡妃償還向閨密所借的5000萬韓幣（約新台幣116萬元），並向外界宣稱自己就是孫淡妃即將結婚的男友，讓孫淡妃知道後相當生氣，關係因此決裂，兩人翻臉後金男還要求孫淡妃償還過去他送出的所有禮物，最後孫淡妃拿出價值1億韓幣（約新台幣232萬元）以上的現金及物品償還給對方，而孫淡妃也因為覺得自己遭到利用而大受打擊，此時一直在她身邊守候的李奎爀，自然而然的成為她的依靠因此復合。

然而孫淡妃隨後透過經紀公司駁斥，兩人雖發展出很好的情侶關係，但還未到結婚的階段，報導中的內容並不屬實。