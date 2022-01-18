廣告導演圤智雨因執導鄧佳華的首部成人作品《華根初上》走紅，近日他重砲網美圈，指她們大多都是雞，且比拍謎片的台灣女優還要不乾淨，讓部份網美頗不悅。昨（17日）圤智雨公開某網美罵自己的貼文，列了3點酸回去：「那針是扎到妳了嗎？寫文前妳先學會讀文吧！」

圤智雨17日在臉書「戲引子」透露，有個好心網友傳了某網美酸他的截圖，傾訴不滿圤智雨用一篇文推翻所有人的努力，「各行各業多多少少都有人跑去兼差，偏偏網紅就該被放大？可笑的是，你也是利用網紅在賺錢的人，說這句話你不會不好意思嗎？感到嗤之以鼻。」

圤智雨看完後雖不知道該網美是誰，還是整理三點回擊女方對自己的指控。第一，圤智雨表示若網美被這篇文影響，導致接不到廠商的合作案，「那證明妳平常的人設可能有問題，要改一下，如果妳夠專業，根本不會有機會讓廠商退貨，要就是妳人有問題，要嘛就是廠商沒錢想用爛理由辭退妳。」

第二，圤智雨說如果真能用一篇文推翻所有人的努力，「那請問跟我最近的雪碧有因此沒飯吃嗎？沒有呀，案子還是爆多呀！然後我文章中寫是寫網美吧，不是寫網紅吧？幹嘛幫倒忙把網紅也扯進去。」

第三，擁有「網紅推手」稱號的圤智雨，坦言自身收入本來就跟網紅產業息息相關，且任何人只要肯砸錢，都非常歡迎合作，忍不住開酸：「難道靠網美賺錢嗎？我這篇就沒寫網紅妳扣啥帽子，感到嗤之以鼻就不要寫錯字來讓我對妳嗤之以鼻呀！」

許多網友看了拍手叫好，紛紛留言：「網美／網紅／YTB／模特兒／SG／外拍女模／KOL都是不一樣的東西」、「說話好辣，夠直白，讚」、「看你嘴人好舒服」、「好想知道哪些對號入座的網美」、「置板凳的時候了」。