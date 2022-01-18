不到兩周就是除夕，許多人家中年夜菜，少不了「團圓飯標配-佛跳牆」。就有網友好奇，佛跳牆裡加了這麼多料，每一樣都要放嗎？「最多餘的食材是什麼」，意外引起熱議；其中一樣最多人點名，加了這一物，整甕毀了。

原PO表示，過年前他也想來準備佛跳牆，看了一下食譜，赫然發現一道佛跳牆居然需要準備一堆食材，「少個一、兩樣，應該吃不出來吧」，他心想，搞不好某樣食材拿掉以後更好吃，便發文問多餘食材。

「當然是芋頭啊！選我正解」、「芋頭，沒別的」、「百分百芋頭，還有香菜」，許多網友對芋頭相當感冒，直言佛跳牆若真的加了芋頭，「那佛真的要跳牆了，不是進來吃飯，是逃走」；也有網友覺得，道裡跟火鍋一樣，芋頭最不該出現。

不過也有人不喜歡栗子，不小心撈到會給別人吃；還有人討厭海參，沒什麼味道，口感也怪怪的。具環保意識的網友則直呼魚翅，呼籲拒買加了魚翅的佛跳牆。