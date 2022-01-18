因應2030年雙語國家政策，教育部今天表示，今年將引進外籍英語教學人力，補助各地方政府轄下國中小引進531名外籍英語教學人員，以協助營造孩子英語口說環境，並提升本國教師英語教學知能。

教育部自2004年起推動「協助公立國民中小學引進外籍英語教師計畫」，補助16個非直轄市政府，每年引進81名外籍英語教師。不過隨著2030年雙語國家政策上路，教育部將擴大引進更多外籍英語教學人力，到國中小去服務。

教育部表示，今年引進外籍英語教師，除原本每年固定的81名外，將再大幅增加450名，合計531名外籍英語教學人員至22縣市國中小服務。

教育部目前已委請台師大及中正大學分別成立北區及南區中心，未來也將進一步與各地方政府所轄英語教學資源中心及鄰近大學合作，確保外師來台順利進行教學及適應我國文化生活，並協助學校與外師合作，打造雙贏局面。

教育部表示，即日起對外開放外籍教學人員招募，歡迎對國中小英語教學有興趣且符合招聘條件之外籍人士上網報名，或請各界踴躍推薦符合資格的優質外籍教學人員報名。本次招募採「隨到隨審」，並擇優面試，自即日起至額滿為止，對國中小英語教學有興趣、且符合招聘條件的外籍人士可上網（https：／／tfetp.epa.ntnu.edu.tw／）報名。

我國引進外師，目前有兩種方式，一是我國與各引進國（目前為美、英、加、澳及紐等5國，簽訂協定後，由任教學校聘用；另一則是各縣市依照教育部的規範，自行聘用外師。每名外師人事費為102萬6745元，這包含教師的薪資、勞健保補助、勞退金補助、住宿津貼、超支鐘點等相關費用。