灰熊後衛莫蘭特(左)遭到公牛布雷德利犯規。（美聯社）

Steven Adams lifted Tony Bradley up after he got into it with Ja Morant 👀 pic.twitter.com/GEsNgGrK9i — SportsCenter (@SportsCenter) January 17, 2022

灰熊18日在主場擊退公牛，莫蘭特（Ja Morant）、班恩（Desmond Bane）各自砍下25分，上半場打完就領先兩位數。公牛迪羅薩（DeMar DeRozan）繳出24分5助攻，雙方各6人得分達到兩位數，最終是防守較優的灰熊以119-106賞給公牛4連敗。

公牛中鋒布雷德利（Tony Bradley）、灰熊控衛莫蘭特在末節爆發衝突，當時剩下5分多鐘，莫蘭特持球從右邊切入，布雷德利非法阻擋，還從側面硬拉住莫蘭特。兩人火氣都很大，布雷德利不肯鬆手，莫蘭特也試圖推擠他，最後是灰熊中鋒亞當斯（Steven Adams）走過來「抱」走了身高208公分、體重112公斤的布雷德利。

莫蘭特坐回板凳之後還說：「我能打架，我能打的。」他不甘心自己被看輕。但是莫蘭特體重只有79公斤，身高也相差18公分，這種事還是交給「重量級」的隊友來處理比較好（亞當斯211公分、120公斤）。裁判給布雷德利、莫蘭特各1次技術犯規，布雷德利還有1個一級惡性犯規。

末節的戰況是公牛以34-27取得優勢，不過前面落後太多追不回來。灰熊總教練正在隔離中，代理教練拉約克維奇（Darko Rajakovic）稱讚球員的防守表現，但也認為有些空檔應該要投進的球他們卻沒有投進。

此戰正逢美國的國定假日「馬丁路德金恩紀念日（美國每年1月第3個星期一）」，黑人民權領袖馬丁路德金恩（Martin Luther King, Jr.）在1968年遇刺身亡，地點在曼非斯，也就是灰熊主場所在的城市。