歐股周一從上周五的跌勢中獲得恢復。投資人正在關注於企業獲利情形，而美聯會官員在下周召開會議前夕，市場也進入相對平靜時期。醫療保健股因併購活動而上漲；在對個人行為進行調查後，瑞信董事長辭職下台，股價因而滑落。

周一泛歐Stoxx 600指數收漲3.35點或0.70%，為484.51點。英國製藥廠葛蘭素史克(GlaxoSmithKline)大漲4.1%，帶動醫療股升1.4%。

英國消費用品製造商聯合利華(Unilever)在上周末證實一消息，即葛蘭素史克拒絕了該集團500億英鎊的收購要約。

聯合利華跌7.0%，股價來到2020年3月的低位。公司在周一稍早暗示，將繼續尋求繼續進行該收購案，稱這代表著強烈戰略上的契合。然而顯然投資人不領情。

AJ Bell投資主管Russ Mould說，股價負面的反應，顯示出投資人擔心聯合利華可能提出更高的報價，支付過高的價格。

瑞士信貸跌2.3%。董事長Antonio Horta-Osorio接受了包括違反新冠肺炎防疫規定內部調查，之後辭職。

瑞信新董事長Axel Lehmann說，將繼續堅持改革路線。瑞信此前因Archegos和Greensill資本的醜聞案，致使該行蒙受巨大虧損，Horta-Osorio在不到一年前接任，本欲協助瑞信進行改革難關。

歐股銀行股上升0.2%。

摩根大通分析師指出，董事長辭職對該行是負面消息；儘管該銀行表示將繼續執行其戰略，但是相信，隨著管理階層的改變，將對當前的營業額帶來進一步不確定性。

Sabadell銀行上漲4.5%。匯豐認為這家西班牙銀行的股本回報率(ROE)優於同業，將評級從持有上調為買進。

法國電力(EDF)大跌4.2%，並延續了上周五的大跌。匯豐下調了這家法國公用事業公司的股價，稱由於政府干預和核能產出的下降，該公司將面臨較高的成本和電價下降。

比利時保險商Ageas跌7.4%。比利時政府大舉買進該公司股份，顯示該保險公司在中國的業務陷入麻煩。