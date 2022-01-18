台積電(2330)周一收盤創683元新天價，美股周一休市，台積電今日開低5元為678元，早盤最高681元，最低674元，在台股電子股續有撐加上金融續強，台股早盤仍續漲。

台積電在外資持續買超1萬9185張拉抬，周一創新天價，本周一收在683元，上漲11元，市值攀高至17.71兆元。

台積電今年來股價大漲68元，漲幅11.05%，市值增加1.76兆元，貢獻大盤指數約569點。若以台積電ADR計，今年來市值增加1036億美元，增幅達16.55%。

台積電周一在外資持續買超1萬9185張帶動，股價表現強勁，開盤跳空達685元，一舉飛越去年1月21日679元高價，創下新天價，盤中創688元新天價，終場收在683元，上漲11元。

台積電營運展望樂觀，今年美元營收可望成長25%至29%，長期毛利率將達53%以上，高於法人預期，外資連續5個交易日共買超台積電9萬6015張，推升台積電股價上漲，周一正式創下新高，盤中最高688元，收盤683元，分創盤中以及收盤價新高。