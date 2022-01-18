新竹市接獲17日接獲通報，1名40多歲男性PCR陽性確診，新竹市緊急對其同住家人3人進行居家隔離並採檢，皆PCR陽性確診，市府持續匡列相關工作場所與學校之接觸者，目前已匡列工作場所59人、三民國小師生59人居家隔離並採檢中。

據了解，這名40多歲的爸爸是因有症狀，且認為自己疑有與近日發生在新竹縣市的確診個案的足跡有重複，因此自行採檢而確診，沒想到在匡列家人3人後，家人全都確診。市府已深入疫調，確認其感染源與足跡。

衛生局說明，竹市新增的4案確診個案，為1家4口父親、母親、同住兩名子女，分別為40多歲女性、10多歲女學生（竹縣義民中學案）及未滿10歲女童（竹市三民國小案）。截至上午10時止四案尚未取得案號。

其中父親、母親任職於同一工作場所，已全數匡列工作場所59位接觸者做居家隔離並採檢。

衛生局指出，其中1名子女就讀新竹縣義民高中，該校今已全面停課。另名子女就讀三民國小，其中匡列同班老師、學生共59人都已居家隔離並採檢中，目前三民國小已停課提早進入寒假，也關閉校園做全校大消毒。