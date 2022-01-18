眼尖的民眾近日發現台南市消防局將軍分隊的公務機車上，竟然出現5、6年級生記憶中的「擋泥板女神」，但卻不是過去熟悉的的日本女星中森明菜、松田聖子，而是新一代的台南消防正妹楊慧姿，讓民眾感到相當新奇。

台南市消防局第三大隊將軍分隊為加強推廣民眾居家安裝『住宅火災警報器』及準備『防災避難包』，特別發揮創意，邀請台南市111年度消防年曆女主角，目前服務於下營消防分隊的正妹隊員楊慧姿擔任擋泥板女模。(將軍消防分隊提供)

據了解，台南市消防局第三大隊將軍分隊為加強推廣民眾居家安裝『住宅火災警報器』及準備『防災避難包』，特別發揮創意，邀請台南市111年度消防年曆女主角，目前服務於下營消防分隊的正妹隊員楊慧姿擔任擋泥板女模。

正妹機車擋泥板，配合安裝上LED燈條，再裝置在消防分隊公務機車車牌下，行駛在路上相當吸引民眾目光。(將軍消防分隊提供)

除了由將軍分隊隊員擔任攝影師及燈光師外，為了讓民眾有感，拍攝完成後還由全隊同仁一起選照，並集思廣益，擬出簡短有力之宣導標語製成機車擋泥板，例如防災避難包就以『包你平安』當標語，讓民眾印象深刻。

這款消防正妹機車擋泥板，配合安裝上LED燈條，再裝置在消防分隊公務機車車牌下，行駛在路上相當吸引民眾目光。

第三大隊長楊子濬對將軍消防分隊以消防正妹擋泥板行銷防火防災觀念，有創意又兼具實用性，讚譽有加。

楊子濬呼籲：住警器可提早發現火災，讓民眾即時滅火或逃生，建議民眾自我檢視，『您裝了嗎』?另外，防災避難包，是指遇到重大地震或水災導致必須逃生或到避難收容所接受安置時，包內的緊急糧水、重要證件影本、現金、打火機、瑞士刀、行動電源、充電器材、衣襪、毛巾、小毛毯、雨衣、藥品、口罩、面紙、衛生棉，都會變成『包你平安』的救命好物，建議家家戶戶都應備妥。