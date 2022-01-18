TVBS昨公布最新的「全國政治人物聲望調查」，台中市長盧秀燕在中二補選時受民進黨連日攻擊，外界分析認為影響了致盧的全國滿意度下滑，不過從區域分析來看，「中彰投」對盧秀燕的滿意度不減反增。對於這份民調結果，資深媒體人黃暐瀚則看出盧秀燕連任危機。

據TVBS昨（17日）公布的全國政治人物聲望最新民調，前三名分別是：新北市長侯友宜、衛福部長陳時中和台北市長柯文哲，高雄市長陳其邁和桃園市長鄭文燦並列第四，第六為台南市長黃偉哲，第七為總統蔡英文，第八為盧秀燕，第九為行政院長蘇貞昌，第十為副總統賴清德，第十一為立法院長游錫堃，第十二則是前總統馬英九，第十三名為黨主席朱立倫。

對於這份民調結果，黃暐瀚今（18日）在臉書發文表示，名列第八的盧秀燕，比起去年4月太魯閣號事件之後的民調，掉了11%，用地域分的話，北北基減少12％、桃竹苗減少16％、雲嘉南減少23％、高屏澎減少12％，支持度全面下滑，唯獨在中彰投這區，民調不跌反升，還多了3％。

黃暐瀚指出，樂觀的解讀，叫做「儘管綠營猛打，盧秀燕在中部支持度依舊成長3%」，但務實的看法卻該是「盧秀燕全台支持度普遍下滑，全國影響力下降，連任未必十拿九穩」。

此外，黃暐瀚直言，綠委林靜儀在中二補選擊敗顏寬恒之後，台中八席立委，眼前有六席都是民進黨，顏家地方耕耘這麼久，都尚且被「空降者」擊敗，民調不如以往的盧秀燕，還能不能像上次那樣，狂贏對手21萬票？自然會是問題，所謂「連任危機」，不是說盧秀燕年底穩輸了，而是看來沒那麼穩，連任之路，存在危機。

黃暐瀚強調，過去兩岸牌，在縣市長選舉，效用不大，但2019年之後，「抗中」一路輾壓各種社會議題，無役不利，再加上「毀滅式」的負面新聞轟炸，可以擊敗顏家，自然也就可以擊敗其他的候選人，連盧秀燕都有連任危機，藍營哪個縣市長，敢說自己「穩贏」？這是眼前國民黨的「迫切問題」。