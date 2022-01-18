第三批退稅將在農曆春節前來臨！財政部財政資訊中心指出，我國第三批退稅族約7.6萬戶、退稅金額約8.34億元，全國五區國稅局在2022年1月20日會將第三批退稅款撥入個人退稅帳戶或寄發退稅憑單。

我國申報2020年度綜所稅的首批退稅族已在2021年7月底拿到退稅款，包括2021年6月30日前採用網路、稅額試算以線上登錄或電話申報者，還有5月11日前向戶籍所在地國稅局以二維條碼或人工申報者。根據財政資訊中心統計，首批退稅族總共有310.19萬戶，退稅金額達484.34億元。

而第二批退稅族也在2021年10月29日獲退稅款，主要為5月10日以前、向「非」戶籍所在地國稅局申報的案件，還有5月11日以後以人工申報、二維條碼申報及稅額試算紙本回復確認申報的案件，以及因疫情而遞延的醫事人員申報案件（8月2日前）。第二批退稅族總共有16.73萬戶，退稅金額達21.19億元。

財資中心表示，綜所稅第三批退稅款將於2022年1月20日陸續發放，合計全國退稅件數共7.6萬件，退稅金額約8億3358萬元，主要為超過6月30日或醫護人員8月3日以後才申報的逾期案件。採直撥退稅者，當天即可在指定退稅帳戶收到稅款。

若第三批退稅族民眾未採用直撥退稅，國稅局將寄發退稅憑單，兌領期限為2022年1月20日至3月18日止，民眾接獲退稅憑單可向指定金融機構兌領。

但官員提醒，退稅憑單分兩種，如果退稅金額不到5千元為「未劃線憑單」，民眾可就近向退稅憑單指定付款銀行兌領現金；至於退稅金額超過5千元者屬於「有劃線憑單」，民眾必須先存入金融機構或郵局，再提出票據交換才能領退稅款。

除退稅之外，綜所稅也有補稅情況，五區國稅局已寄出11.77萬件補稅單、補稅金額約55.74億元。