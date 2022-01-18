中國人民大學重陽金融研究院高級研究員董少鵬18日在大陸《環球時報》撰文指出，中國人民銀行副行長劉桂平近日表示，主要經濟體貨幣政策轉向帶來不確定性，國際金融市場風險向中國傳導的壓力在加大。董少鵬評估國際金融市場可能出現的波動，認為國際金融市場大幅波動根源在於不平衡的貨幣政策。要看清楚主要國家實體經濟的走勢。做強開放型大陸國內金融體系，抵制金融霸權「剪羊毛」行徑。從供需兩端落實落細相關政策，保市場主體，穩基本盤，推進新一輪減費降稅，支持城鄉居民消費升級，做好「普惠」和「滴灌」金融服務，振興先進製造業，進一步完善升級基礎設施。

董少鵬評估國際金融市場可能出現的波動，中國又該如何超前應對呢？

首先，國際金融市場大幅波動的苗頭已經出現，其根源在於不平衡的貨幣政策。

近期，美聯準會提出將於3月加息並縮表，表明美國的超級量化寬鬆政策已經到了逆轉時刻，這必然給美國股市和全球股市帶來震盪。

短短兩年時間，美聯準會的資產負債表從2020年初的4.2兆美元擴張到了目前的8.8兆美元，其流動性已經到了「發高燒」的地步。通過大規模印鈔發鈔，美國一方面刺激投資需求，托住並拉高了股指，另一方面刺激和穩住了消費。但由於美國內部經濟失衡，產業鏈存在結構性痼疾，其貨幣刺激手段將導致反噬效果。

隨著美元加息和縮表，歐洲央行有可能加息，英國則已經加息。其他一些經濟體也將採取收縮政策，將誘發美元、歐元等回流，可能導致國際金融市場動盪。其中，美國股市很可能發生災難性調整。

董少鵬表示，其次，要透過金融現象的浮雲，看清楚主要國家實體經濟的走勢。

按照前期美國構建的「主流觀點」，其通膨率大幅上升是經濟持續復甦的結果，經過一段時間會逐步降下來。這個判斷是片面的，因為遵循資源全球化流動的邏輯，通膨也是結構性的，是可以在全球主要經濟體之間傳導的。美國是全球化布局資源的典型國家，它的經濟增長從來就不是僅靠本土範圍內經濟活動來維繫的，美國資本控制的跨國企業在全球各地從事經濟活動，支配資本、物資、資源，其經濟復甦必須依賴全球主要合作夥伴。所以，其內部貨幣政策推升通膨，其進口產品也會推升通膨。這就導致通膨不可能短期內回落。除非其恢復一般商品的平價生產。

而中國不同，既堅持穩健的貨幣政策，將資金投向基礎產業、一般製造業，投向中小企業，又注重保就業、穩定居民收入水準，從而保障了供需兩端同向發力。特別是，中國抗疫走在前列，生產、運輸、商業、投資總體保持平穩，不僅穩定住了內部的產業鏈、供應鏈，而且擴大了出口規模，為全球產業鏈、供應鏈穩定和製造業支撐發揮了中流砥柱作用。

中國經濟的「雙循環」戰略是應對新冠疫情以來國際經濟金融波動的最佳方略，只要我們穩住經濟大盤，按照內外循環相互促進的思路深化改革開放，就能夠有效應對國際市場的任何衝擊。

董少鵬指出，再次，做強開放型的國內金融體系，抵制金融霸權「剪羊毛」行徑。

在世紀疫情之下，一方面，美國對防疫採取放任態度，維繫表面上的人員自由流動和經濟繁榮；另一方面，通過超大規模發行美元，試圖將經濟增長壓力稀釋到全球，剪全球的羊毛。如果一國的貨幣政策跟著美聯準會起舞，把流動性用得過滿，一旦美元回流就只能吞下苦果。

在疫情衝擊和經濟減速雙重壓力下，中國堅持穩健的貨幣政策，保持貨幣供應常態化，不搞大水漫灌，股市、債市、匯市運行總體保持穩定。一旦國際金融市場發生大的波動，中國有餘力、有儲備可以調節。如果美聯準會政策收緊導致美元回流，中國可以啟動降息等措施增加流動性。

董少鵬認為，同時，中國將繼續做好「六穩」「六保」，從供需兩端落實落細相關政策，保市場主體，穩基本盤，推進新一輪減費降稅，支持城鄉居民消費升級，做好「普惠」和「滴灌」金融服務，振興先進製造業，進一步完善升級基礎設施。同時，要抓住有利時機，進一步擴大開放，用更成熟更優化的營商環境吸引國際資本、跨國企業投資興業，分享中國經濟成長紅利。同時，也為世界經濟穩定增長做大這片熱土。