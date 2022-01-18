咖啡包經常以各種卡通漫畫造型吸引年輕人。（警方提供）

銷燬作業由政風、督察人員全程監督。（警方提供）

北市警方13日銷燬市價20億的毒品。（警方提供）

北市警方2021年共計查獲1639件毒品案，其中共有1476公斤的第三、四級毒品，警方表示其中包括大批製毒先驅原料，若順利製成毒品，市價超過20億元，該批毒品在政風人員的督導下，13日已在木柵焚化廠全數銷燬。

北市刑大毒緝隊指出，此次銷燬除了k他命、搖頭丸及咖啡包外，尚有許多毒品先驅原料，例如製作「喵喵」的二碘甲基苯丙酮、製作「一粒眠」的硝甲西泮、製作FM2的氟硝西泮等，均為法令禁行的中樞神經興奮劑，毒犯據此調合煉製各類毒品，流通在酒店、夜店和毒趴裡。

毒緝隊指出，吸食服用這些混合毒品，導致心跳加速、血壓增高、發汗，進而引發幻覺、暴力或自殘。不同毒品交互作用，可能導致心悸、痙攣及抽搐、呼吸抑制，甚至導致心臟衰竭、休克而死亡。

北市警方為去年查獲的第三、四級毒品、原料共於1476公斤，較2020年增加1100公斤。其中多半為毒咖啡包，不法業者會以航海王、LINE卡通人物圖案及流行動漫包裝，吸引年輕人接觸。

因暴利驚人，有毒販為躲避查緝，甚至租下每晚3萬元的五級飯店，當成毒品分裝處所及儲放倉庫。

北市警方13日在政風、督察人員監督下，將市價20億的毒品全數銷燬，另呼籲寒假、春節將至，家長應多關心子女平日交友活動，若家中出現小夾鏈袋、即溶包裝袋等疑似毒品包裝，請立即通報警方追查毒品來源，避免毒品戕害青少年身心。

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