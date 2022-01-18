新冠病毒走向流行化，促使多功能「持續性陽壓呼吸器」產品開始普及，工研院與愷得醫材18日簽訂「呼吸器產品研發合作合約」，計畫開發適用居家環境及醫院的「非侵入性呼吸照護醫材產品」，從雛型設計、試量產到取得醫材證照等，帶動國內醫材產業鏈搶攻疫後新商機。

工研院生醫所所長林啟萬表示，2020年疫情嚴峻之際，工研院開發適用「急重症」的高階呼吸器，整合上中下游產業與醫材供應鏈，完整建立呼吸器開發、製造與取證的流程，成功攜手業者讓產品在海外建立知名度，並在國內防疫線上貢獻心力。

隨著國內防疫進入新階段，民眾對呼吸器的需求由急重症擴增至輕症，甚至是進入居家場域，愷得醫材是全球第二大的呼吸器耗材廠商，瞄準工研院擁有急重症呼吸器全機設計、製造、取證的實力與經驗，經濟部技術處支 下，雙方攜手瞄準「非侵入性」陽壓呼吸器的市場商機。

雙方將開發多功能「持續性陽壓呼吸器」，進行軟硬體設計、系統整合、試量產並協助取證，盼能降低重症插管率，節省民眾的醫療負擔，並降低因插管造成感染及相關併發症，進而在後疫情時代，共同守護民眾健康。

愷得醫材董事長黃朝枝指出，工研院先前打造台灣首台急重症呼吸器原型機，擁有研發設計、軟硬體整合、醫材許可證申請等珍貴經驗，愷得長期建構品牌及專業通路、延伸擴張產品線，在呼吸器周邊耗材有雄厚製造實力。

雙方將組成最強研發戰隊，主攻非侵入性陽壓的BiPAP（雙相呼吸道陽壓換氣輔助機）、HFNC（高流量濕化氧氣經鼻導管系統）、CPAP（持續性陽壓呼吸器）系列產品，打造全機MIT製造，強化國內產業的能量。