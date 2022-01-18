侯友宜今至板橋第一運動場視察疫苗接種。（王揚傑攝）

亞東醫院護理師確診 全院普篩5000人結果出爐

新北市長侯友宜今（18）日上午至板橋第一運動場視察疫苗接種，對亞東醫院1名護理師確診後續表示，全院普篩5000人都是陰性，為了因應此確診陽性個案，第一輪、第二輪都在篩檢中，一定會把5000人在這段時間全部篩完，到目前為止都是陰性。

對於該位護理師的感染源為何，侯友宜說，會往前14天做整個了解感染源的源頭，現在亞東醫院和衛生局全力的在追查，希望能夠快速釐清，更重要希望能夠確保在整個普篩過程中，讓醫療體系完整的受到保護。

亞東醫院院長邱冠明表示，亞東醫院在上周二到周四做了全院普篩，完成99％全部陰性，這位護理師本土個案，目前從疫調角度並無法判斷其傳播鏈，須等指揮中心的協助，基因定序之後才能知道病毒和哪個傳播鏈連上關係。

邱冠明說，因應此一事件，亞東醫院從昨天開始，重複上周疫情的檢查，除了對特定有接觸個案，以2到3天重複週期性篩檢外，全院非相關同仁也會全院PCR普篩，預計用3天時間完成。

邱冠明特別說明，該位護理師是在打完第三劑之後感到身體不適，當時全院普篩該位護理師是陰性，但他持續感到身體不適，故重複再做兩次快篩，一次院內做是陰性，他又使用家用快篩，赫然發現是陽性，他主動和醫院聯絡，透過醫院流程確診。

邱冠明強調，COVID-19這個疾病很特別，從可能暴露開始，到潛伏期甚至發病前就有傳播力，種種都造成疫調和防疫上的困難，主動、及早去發現確診的狀況，才能有效限制傳播鏈及影響。

媒體詢問，該名護理師若不是院內感染，則可能有不明傳播鏈進入社區。對此邱冠明表示，理解與尊重這樣的說法，事實上也沒辦法排除這樣的可能性。