香港籍蔡姓男子17日清晨駕老闆賓士車行經新興區復興二路，被巡邏警網撞見他邊開車邊滑手機，警方攔查聞到酒味欲實施酒測，蔡男卻假裝聽不懂中文，不會吹酒測器，還撂英文被警方識破，警方查出蔡男2年前有酒駕紀錄，依規定對他開出18萬罰單，連帶將賓士車一併查扣。

香港籍蔡姓男子駕駛老闆賓士車酒駕，被警方攔查施以酒測，卻假裝不會吹氣、聽不懂中文。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

新興分局五福二路派出所巡邏警網17日清晨5時20分許，新興分局五福所巡邏警組巡經復興二路時，發現25歲的香港籍蔡姓男子駕駛賓士車，邊開車邊滑手機，於是趨前攔查。

蔡男一下車接受盤查時，全身散發酒味，警方欲對他實施酒測，蔡男原本配合漱口並嘗試吹測，但多次測試蔡男都不願配合正常吹氣，還假裝聽不懂中文，直接在現場說起英文來，結果被警方識破，警方霸氣回：「這裡是台灣，不是香港，這裡是講中文，不是講英文，OK」。

警方告知蔡男拒測罰單、車子也要查扣，蔡男才用中文回答，但卻反問警方能否先測看數值後再拒測，令警方哭笑不得，警方當下再次說明拒測結果，蔡男思考後，仍決定拒測，警方開出拒測18萬罰單並將賓士車一併扣回。

警方指出，蔡男來台多年，從事水果進口生意，此次被查扣的賓士車是老闆的車；蔡男2年前有酒駕紀錄，拒測接下18萬元罰單，屬於酒駕累犯5年內第1次拒測，因此不得分期付款，得一次繳清，加上老闆賓士車被查扣，酒駕付出不小代價，呼籲酒後勿開車、開車勿喝酒。

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