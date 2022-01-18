農曆春節將至，旅外民眾返鄉潮逐漸湧現，近期在臉書流傳「返台四步驟，免隔離鑽漏洞」、「在美國確診者可用68美元買到PCR檢驗陰性報告」等訊息，內政部次長兼指揮中心副指揮官陳宗彥今日表示，該訊息不符常理，漏洞百出，明顯惡意製作，企圖干擾我國防疫工作，有醜化美國台僑之嫌，提醒民眾，散布假訊息已構成犯罪，最重可處3年徒刑或併科3百萬元罰金。

近期社群平台流傳「返台四步驟，免隔離鑽漏洞」，該訊息提到，首先若在美國染疫，只要花68美元買到陰性PCR報告，接著立刻購買兩天內機票，拿著陰性報告返台，在機場核酸檢查被抓到，直接送醫院治療，因醫療量能問題，醫院會在五天內要求出院，出院後就不用隔離，可以省下隔離酒店費用約七萬元。

對此，內政部今表示，全美台灣同鄉會已於臉書澄清，此為不實訊息，請民眾勿輕信，也呼籲民眾勿再轉傳與散布，以免觸法遭罰。

陳宗彥說，偽造PCR檢驗陰性報告，可能涉及偽造文書等刑事犯罪，請民眾切勿以身試法。

陳宗彥強調，防疫相關資訊應以中央流行疫情指揮中心公布內容為主，散播假訊息構成犯罪，會被判處最高3年有期徒刑或併科3百萬元罰金。

刑事局提醒民眾，收到來路不明訊息多加留意、查證，切勿轉傳散播，以免觸法。