111年的大學入學學科能力測驗(學測)即將從1/21起一連三天舉行，這是首屆採用108課綱的高三生登場的戰役，面對講究各科素養的題型，只是死記活背、單向記憶恐怕難以拿下分數。如何在考前倒數時刻，將所學系統整理、幫助記憶整合，專家提出最強讀書記憶法，最適合考前衝刺。

●素養導向考題正式登場 考前衝刺注重整理

腦神經科學專家洪蘭教授指出，「記憶並不是在接觸到資訊時就自然產生，它必須經過主動的分析、整理與舊有的知識掛上勾，那個知識才會成為你的。」最強記憶的重點，其實就是理解與整理。工學博士申榮俊與自學作家高榮成，分享他們的讀書策略：

(資料來源/《任何人都適用的完美學習法》究竟出版、《1分鐘超強記憶法》時報出版 圖/中時新聞網製圖)

●維持身體機能才能幫助大腦運作 充足水分絕不可少

要注意的是，根據英國斯望西大學（Swansea University）人類與健康科學學院的研究發現，只要失去體重0.72%的水分，就會影響情緒與記憶。因此考生除了不要空腹、營養均衡之外，每日要喝足30cc X 體重kg的水量，才能幫助大腦順暢。

此外，夜晚一定要讓大腦「關機」，也就是務必充分睡眠，睡前不看3C；維持運動習慣，每天至少30分鐘快走、跑步等。同時避免攝取高油、高鹽、油炸及含糖飲料，對於應考時運用腦力提存記憶項目，絕對有加乘功效。