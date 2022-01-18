美國聯準會（Fed）面對經濟走強及通膨衝高，釋出提前及加速升息，全球股市大震盪，但升息意味經濟及就業走勢向上，基本面上揚有利股市反彈，觀察歷史經驗，2004～2006年升息前後及2015～2018年升息前，全球中小型股表現勝大型股，具破壞式創新利基的中小型成長股，漲升行情看好，帶動AI機器人相關基金後市表現亮眼可期。

台新SG全球AI機器人精選ETF基金經理人王嘉豪表示，破壞式創新將產品和服務透過科技性的創新，顛覆對產業和地域的慣性，以較低價格、更聰明、方便和簡易的方式提供，突破現有市場的預期，找到新的立足點，例如新的商業模式和技術能力，並形成新常態。

當企業認知到生死存亡，破壞式創新的急迫性與必要性更顯重要，因為企業才能面對新的挑戰和機會，數位轉型與科技革命帶來的經濟動能相當強勁，未來3～5年會持續反應在優質企業的營收與獲利擴張上。

王嘉豪指出，2021年初市場對疫情、通膨和聯準會縮表的擔憂，促使資金往大型股和價值股靠攏，但6月之後隨疫情降溫和經濟重啟，且市場priced in升息預期，週期性的動能發揮作用，資金從價值股轉向利基型的中小成長股。就產業趨勢來看，2022年5G、半導體、軟體、網路行銷和零售、AI機器人等具長線成長爆發力。

其中AI機器人因數位化時代來臨，各大企業為達到足以與對手競爭的作業效率，紛紛採納機器人科技或更大規模的自動化，帶動機器人產業的爆炸性成長。後疫情時代為減少人類群聚感染，機器人更發揮重要的替代角色。

分析師估計，自動化需求增加，電子商務產業的發展等推進因素，促使自主移動機器人（AMR）急速成長，全球自主移動機器人市場2019年產值達293億美元，預計到2030年將激增至2206億美元，2020～2030年間預測將以18.3％年複合成長率大幅成長。