全球矚目的美國消費電子展（CES），電動車仍是最大亮點之一，全球各大車廠展現邁向零排放的決心，2022年加速進軍電動車市場，更將是電動車普及率加速年，創造無窮商機潛力。

投信表示，全球汽車大廠包括通用汽車推出雪佛蘭電動皮卡車、克萊斯勒正在揚棄燃油引擎轉向生產純電動車、日本Sony集團計劃成立汽車部門銷售自家電動車。越南最大企業集團Vingroup表示旗下車廠VinFast將在今年底前停止生產燃油車，並專注發展電動車。尤其全球最大車廠豐田，2021年底宣布將在2030年前投入8兆日圓約當700億美元，推動旗下車款電動化，宣示將在2030年前推出30款以電池驅動的純電動車，力拚純電動車全年銷量達到350萬輛，展現進軍電動車市場的決心。

日盛投信投資團隊指出，國際能源署（IEA）發布的《2021年全球電動車展望》報告統計，2020年電動車的新車掛牌數激增41％，同期全球車市的新車掛牌數量則萎縮六分之一，可見電動車正迅速成長。根據中企協、IEA資料統計美國、中國大陸、歐盟的電動車現況，三國未來10年間的年複合成長率分別將來到34.4％、21.5％、16.3％，預估全球2020～2030年間將以28.7％年複合成長率成長，看出未來十年確實是電動車市場可望穩定向好且快速普及。

日盛全球智能車基金研究團隊認為，參照過去景氣週期，四循環階段中，復甦、擴張週期的股市勝率皆高，目前多數國家剛步入擴張期，因此美股近期若股市受疫情或資金面回檔，仍可尋找買點。產業面放眼打造電動車的核心零組件中，半導體及電池無論在效能改善、單車使用價值提升皆扮演重要腳色，預期仍為基金佈局重心。

目前先進駕駛輔助系統（ADAS）已為新上市中高階車款標準配備，自駕車多處於Level 2階段，關鍵技術影像處理晶片及系統平台演算法效率提升，2022年Mercedes-Benz、BMW、Intel Mobileye將推出Level 3車款及系統平台，激發半導體商機噴出。預期2022年在車市復甦、電動化率提升，疊加搶料壓力降低、升息循環驅使原物料價格穩定的假設下，行業有望迎來另一波成長。