風靡全球的動漫美少女戰士即將在月底迎接三十週年紀念日，推出《劇場版美少女戰士Sailor Moon Eternal》公開記念特別VR影片《VR DREAM FLIGHT》，宏達電旗下VR內容訂閱服務平台VIVEPORT宣布成為《VR DREAM FLIGHT》全球唯一授權平台，並於今（18）日正式上架。

宏達電表示，《VR DREAM FLIGHT》由日本東映動畫和Gugenka共同製作，在虛擬實境中重現《劇場版 美少女戰士Sailor Moon Eternal》的世界和經典場景，玩家可以體驗劇場版中的各種場景，與小小兔和天馬在東京夜色中翱翔天際，看東京鐵塔在腳下逐漸遠去，此外，還有超級水手月亮和超級水手小月亮在眼前變身，以及合體施展「月亮華麗冥想」的經典場景。

宏達電表示，即日起《VR DREAM FLIGHT》在Viveport全球獨家上架，支援使用宏達電輕量VR眼鏡VIVE Flow觀看，以及所有主要品牌的PCVR、VR一體機使用，2022年1月18日起VIVEPORT Infinity訂閱會員搶先體驗，4月19日起開放給所有VIVEPORT會員，8月29日期間限定VR體驗結束 。