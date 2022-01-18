嚇壞人！一名50歲的黃姓男子日前深夜到小港區宏平路的海產店與同事聚餐，喝完還不夠想續攤，便決定和同事前往老闆位於嘉義的住處，但走出海產店後找不到同事，於是便沿著往北的路徑，沒想到走著走著竟上了高速公路，一路就走了約4公里左右，路過駕駛見狀趕緊報警，而喝酒誤事的下場就是被依法開罰。

50歲的黃姓男子16日深夜約與同事到小港區宏平路的海產店，喝完酒後準備到嘉義找老闆，但走出海產店後找不到同事又叫不到計程車，憑著記憶中方向一路行走宏平路、中山四路想邊走邊攔車，但走一走就走上了高速公路，這讓行駛在國道的駕駛人嚇壞，趕緊撥打電話報案。

前鎮警分局草衙派出所警員獲報後，立即到國道一號末端北上371K的位置發現正在行走的黃男，急喊：「你怎麼在這裡走路，快上車！」，警方先將走了快4公里的黃男就近載下五甲交流道後，他才向警方說明原委，也幫忙代叫計程車，確認黃男安全無虞後才離開。

不過，行人行走國道，可依《道路交通管理處罰條例》第33條第4項，可處3千元以上6千元以下罰鍰，由公路主管機關製單舉發後，依違規事實函請國道高速公路警察局裁罰。

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