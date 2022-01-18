AV女優月乃露娜（月乃ルナ）在去年主演的AV作品在近期意外爆紅，而引發熱議的竟然是，月乃露娜在片中製作章魚燒的橋段，被一名來自大阪的網友怒刷2顆星評價，還留言嗆月乃露娜做章魚燒手法不正確，罵她要演就演得像一點，也因這個負評讓這部AV作品引發討論。

月乃露娜在去年5月推出「LOVE LOVE 同居性活」的作品，片中設定以第一人稱視角紀錄與月乃露娜的同居生活，其中有一個橋段是，月乃露娜為同居男友做章魚燒，上演貼心餵食秀、聊天互動，由於這個橋段沒有情色環節，多數人都不會仔細去看。

不過月乃露娜做章魚燒的片段，卻惹怒對章魚燒有異常堅持的大阪人，有一名來自大阪的網友就因此怒刷2顆星評價，糾正月乃露娜製作章魚燒的手法，直指：「怎麼可以直接180度翻過來，章魚燒要翻90度才可以。而且鐵盤火力不均，沒有好好的翻面，有些章魚燒都焦掉了，有些是沒烤熟」、「又說『我喜歡看柴魚跳舞的樣子』，那妳就應該先灑海苔粉啊。讓柴魚直接沾到醬汁，黏答答的怎麼能夠跳舞？」

網友評論全文。（圖／取自《FANZA》）

這位網友嚴肅又冗長的討論章魚燒，還意外在網上掀起熱議，其他網友哭笑不得說：「看AV有必要這麼在乎章魚燒嗎」、「無法想像在AV看到這樣的評論，完全感受到他對章魚燒的熱愛」，連帶讓這部AV影片在網上引發討論。